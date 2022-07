Major League Soccer Coach enthüllt: Inter Miami wollte Gareth Bale nicht

Gareth Bale (32) heuerte Anfang Juli nach neun Jahren bei Real Madrid in Los Angeles an. Angeblich zeigte auch Inter Miami Interesse an einer Verpflichtung des Walisers. Entsprechende Berichte dementiert Phil Neville, Chefcoach von Miami, nun allerdings.