"Gewaltiger Moment": David Beckham spricht über Messi-Beben

Inter Miami hat in diesem Sommer den dicksten Fisch über den großen Teich gezogen. Der MLS-Klub sicherte sich die Dienste von Lionel Messi (36). Die ablösefreie Verpflichtung des amtierenden Weltmeisters lässt selbst Fußball-Ikone David Beckham (48) nicht kalt.

Beckham ist Teil der Investorengruppe, die Inter Miami 2018 aus dem Boden stampfte. Der ehemalige Spieler von Manchester United und Real Madrid kündigte wiederholt an, europäische Topstars nach Florida zu holen. Mit der Messi-Verpflichtung ist ihm wohl sein Meisterstück gelungen. Eine Tatsache, die dem Engländer offenkundig nicht verborgen geblieben ist.

"Wenn ich höre, dass einer der besten – wenn nicht gar der beste Spieler – der alles im Spiel gewonnen hat, der immer noch ein großartiger Spieler ist und immer noch das tut, was er tut, für mein Team spielen möchte, dann ist das so ein gewaltiger Moment für uns", verriet Beckham gegenüber The Athletic.

Lionel Messi: David Beckham von Nachrichtenflut überrascht

Als die Transferbombe schließlich platzte, fiel sogar Beckham, der über die Verhandlungen natürlich in Kenntnis gesetzt wurde, aus allen Wolken.