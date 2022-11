Edeljoker Gareth Bale beschert Los Angeles FC ersten Titel

Gareth Bale traf im MLS-Endspiel in der Verlängerung - Foto: / Getty Images

Der Wechsel von Gareth Bale (33) in die USA wurde gemeinhin als besseres Warmmachen für die WM-Endrunde in Katar betrachtet. Seinen Ausflug über den großen Teich versilberte sich der Waliser jetzt allerdings. Beim Titelgewinn nahm er sogar eine entscheidende Rolle ein.

Mit dem Los Angeles FC trat Bale gestern im Finale der Major League Soccer (MLS) gegen Philadelphia Union an. Es sollte ein Endspiel werden, das Spannung bis zur letzten Minute bot. Mit einem 2:2-Unentschieden ging es nach der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Dort schlug dann die Stunde von Gareth Bale.

Der Rechtsaußen, der in dieser Saison erst zwei Startelf-Einsätze für LA absolvierte, kam in der 97. Minute abermals von der Bank. In der 124. Minute mussten die Kalifornier zunächst den zweiten Treffer von Jack Elliott (27) schlucken. Die Niederlage schien besiegelt. Vier Minuten später traf Bale dann noch zum 3:3-Ausgleich.

Im Elfmeterschießen versagten Philadelphia schließlich die Nerven. Während auf der Seite von Los Angeles zwei der drei ersten Schützen einnetzten, konnte Philly keinen einzigen Strafstoß im gegnerischen Kasten unterbringen. Ilie Sanchez (31) besiegelte mit dem 3:0 im Elfmeterschießen den Sieg seines Teams.