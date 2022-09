Major League Soccer Ex-Barça-Juwel Riqui Puig glänzt für Los Angeles Galaxy

Riqui Puig unterschrieb in der vergangenen Transferperiode einen Dreijahresvertrag bei Los Angeles Galaxy. In der Major League Soccer startet der 23-Jährige trotz vieler Monate ohne Spielrhythmus durch.

Nach seinem Debüt am 20. August stand Riqui Puig viermal in Folge in der Startelf. Dabei gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage. In der vergangenen Nacht übernahm der Youngster Verantwortung und erzielte in der Nachspielzeit per Elfmeter den 1:1-Endstand gegen Nashville. Chicharito hatte zuvor einen Strafstoß verschossen.

Riqui Puig war laut Sport der beste Mann auf dem Platz. Am kommenden Donnerstag hat der ehemalige U21-Nationalspieler die nächste Möglichkeit zu glänzen. Dann geht es gegen Vancouver.