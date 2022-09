Fehlende Spielpraxis Gareth Bale mit Spitze gegen Real Madrid

Die Zusammenarbeit zwischen Real Madrid und Gareth Bale (33) endete im Sommer nach zahlreichen Konflikten. Der in die USA abgewanderte Angreifer macht seinen ehemaligen Arbeitgeber nun für seinen schlechten Fitnesszustand verantwortlich.

Am Rande der Länderspielpause erklärte Bale, warum er bei seinem neuen Klub, Los Angeles FC, noch kein Spiel über die volle Distanz absolviert hat. "Jeder Fußballer möchte so viel wie möglich spielen, aber wir sind clever und bauen mich bis zum letzten wichtigen Teil der Saison auf." Für die im November startende WM will der Waliser dann vollkommen fit sein.

Die Verantwortung für seinen Konditionsrückstand schiebt Bale derweil zum Teil Real Madrid in die Schuhe. "Natürlich will ich so viel wie möglich 90 Minuten spielen. Aber ich verstehe, dass ich darauf aufbauen muss, weil ich es in den letzten Jahren nicht sehr oft gemacht habe."

Bei den Königlichen kam der passionierte Golfer nach diversen Disputen nur noch sporadisch zum Einsatz. Im Training habe er dennoch alles gegeben, die fehlende Spielpraxis kann dies jedoch nicht ausgleichen.