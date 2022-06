Major League Soccer Gareth Bale erhält Warnung von neuem Mitspieler

Gareth Bale (32) heuert nach neun Jahren in Diensten von Real Madrid beim Los Angeles FC an. Der Wechsel in die Major League Soccer bedeutet für den Waliser aber nicht, dass er nun in Sachen Engagement einen Gang zurückschalten kann, mahnt ein neuer Mannschaftskollege.