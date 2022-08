Major League Soccer Gareth Bale: Hollywood-Legende fädelte seinen Transfer nach LA ein

Seit über einem Monat schnürt Gareth Bale (33) die Fußballschuhe für den Los Angeles FC. Dass der Transfer über den großen Teich zustande kam, ist zum Teil auch Schauspieler Will Ferrell (55) zu verdanken, der sich für den Deal starkmachte.

John Thorrington (42), Co-Präsident des LAFC räumte den Kontakt zwischen Ferrell und Bale in einem Interview ein. "Ich kann mich nicht genau erinnern, in welcher Phase des Gesprächs es war, aber er hat eine persönliche Nachricht von Will Ferrell erhalten."

Der gebürtige Kalifornier ist einer der Klubeigentümer und daher sehr daran interessiert, renommierte Stars zu rekrutieren. Ob es den Komiker für den Transfer jedoch wirklich gebraucht hätte? Die Vereinsbosse hatten in Bezug auf den Bale-Wechsel zwar einige Bedenken.