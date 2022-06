Major League Soccer Gonzalo Higuain: Ex-Real-Star blickt mit "Gänsehaut" auf seine Karriere zurück

Mit seinen 34 Jahren steuert Gonzalo Higuain auf das Ende einer abwechslungsreichen Laufbahn zu. Am Rande eines Benefizspiels zog der Argentinier Bilanz und kam dabei aus dem Schwärmen kaum noch heraus.

2007 hieß Higuains erste Station in Europa gleich Real Madrid, wo er den größten Stars der Szene begegnete. "Ich war 19, als ich Roberto Carlos traf, und er hieß mich mit Liebe und Demut willkommen", berichtete der Stürmer von seiner Anfangszeit bei den Königlichen.

Auch auf andere Weltstars ist Higuain gut zu sprechen: "Er, Ronaldo, Beckham, Raul, Van Nistelrooy, Casillas, Helguera, Cannavaro, sie alle behandelten uns Jugendliche mit Zuneigung und unglaublicher Bescheidenheit, und ich könnte noch weitere Namen nennen."

Die gesammelten Erfahrungen rufen in Higuain bis heute große Emotionen hervor. "Die Wahrheit ist, dass ich Gänsehaut bekomme, wenn ich zurückblicke und an all die Spieler denke, mit denen ich zusammenspielen durfte."