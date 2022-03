Inter Miami : Große Wiedervereinigung? Messi, Suarez und Fabregas erhalten Lockruf aus Übersee

Lionel Messi und Cesc Fabregas spielten in Jugendtagen und als Profis zusammen beim FC Barcelona. Auch Luis Suarez kickte sechs Jahre an der Seite des Argentiniers. Angeblich könnten die drei Ex-Barça-Stars in nicht allzu ferner Zukunft für denselben Verein auflaufen.

Inter Miami und sein Miteigentümer David Beckham locken den Superstar angeblich bereits. "Inter Miami denkt über drei Weltklassespieler nach, die in der Saison nach der Weltmeisterschaft in Katar kommen könnten", erklärte Journalist Eduardo Inda bei El Chiringuito. "Es sind Leo Messi, Luis Suarez und Cesc Fabregas."

Messi, der wenige Tage vor seinem Vertragsende bei Paris Saint-Germain 2023 seinen 36. Geburtstag feiert, soll sich durchaus vorstellen können, die Fußballerrente in den USA einzuleiten. Oder in seiner argentinischen Heimat.

Lässt Lionel Messi seine Karriere in der Major League Soccer ausklingen? Der siebenfache Ballon d'Or-Sieger wurde jüngst von seinem Ex-Nationalmannschaftskollegen Gonzalo Higuain umworben. Messi wäre für Land und Liga eine Riesenattraktion, so Higuain.

Laut Inda besitzt Messi bei Paris Saint-Germain eine Ausstiegsklausel, die ihm einen Abschied bereits im Sommer 2022 erlaubt. Inter Miami wolle den Copa-America-Sieger aber erst 2023 unter Vertrag nehmen, so der Chefredakteur der mitunter fantasiereichen Onlinezeitung Ok Diario.

Während Messi seit dem Sommer in der Ligue 1 spielt, steht Fabregas bereits seit Anfang 2019 beim AS Monaco unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft am Saisonende aus. Suarez, der 2020 bei Barça vom Hof gejagt wurde, steht bei Atletico Madrid ebenfalls noch bis zum 30. Juni 2022 in Lohn und Brot.