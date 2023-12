Italien-Legende Chiellini spricht offen über Gedanken an das Karriereende

Mit 1:2 verlor Giorgio Chiellini gegen Columbus Crew das MLS-Finale mit dem Los Angeles FC. Die Niederlage muss der Italiener, der im Sommer 2022 ablösefrei von Juventus Turin nach Amerika gewechselt war, erstmal verdauen, wie er im Anschluss der Presse verriet. Zudem erklärte er, dass ein Karriereende eine ernsthafte Option sei.

"Es könnte mein letztes Spiel (gewesen) sein. Gib mir ein paar Tage Zeit. Ich war sehr konzentriert auf dieses Spiel, ich war sehr konzentriert auf alles hier", gab sich der Innenverteidiger enttäuscht. Jetzt müsse er zunächst durchatmen und ein bisschen ausatmen. Er wolle "die Familie zwei, drei Tage genießen, zurück nach Italien kommen und dann eine endgültige Entscheidung treffen."

"Ich möchte gut darüber nachdenken"

Zudem wolle der 117-fache italienische Ex-Nationalspieler vermeiden, dass sich irgendwann Zweifel in seine Entscheidung einschleichen. "Ich habe die Möglichkeit, noch sechs Monate zu spielen, ein Jahr zu bleiben oder zurückzutreten", gab er Einblick in seine Gedankenspiele.

Giorgio Chiellini - Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

"Ich möchte sehr gut darüber nachdenken und wir werden sehen, aber es war alles so schön", fasste er seine bisher eineinhalb Jahre in Amerika zusammen. In seiner ersten Saison in der MLS gewann er mit dem LAFC zusammen mit Gareth Bale (34) den Ligatitel.

Vertrag von Chiellini läuft Ende des Jahres aus

Chiellini spielt seit Sommer 2022 in Los Angeles. Der 39-Jährige hat noch einen Vertrag bis zum Ende des Jahres beim LAFC für den die Saison mit dem verlorenen Finale nun beendet ist. In der abgelaufenen Spielzeit stand er in 29 Spielen auf dem Feld, war dabei einmal selbst erfolgreich.

Vor seiner Zeit in Amerika stand er 17 Jahre lang bei Juventus Turin unter Vertrag und reifte dort zur Juve- und Italien-Legende. Mit der alten Dame gewann er zahlreiche Titel, auch mit Italien wurde er Europameister, ist aber inzwischen nicht mehr Teil der Squadra Azzurra.

