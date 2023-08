Lionel Messi in Gefahr? Bodyguard lässt ihn nicht aus den Augen

Mit seinem Wechsel in die Major League Soccer hat Lionel Messi (36) Mitte Juli einen veritablen Hype ausgelöst. Der Neuzugang von Inter Miami begeistert seitdem die Massen. Damit die jubelnden Fans dem Superstar nicht zu nah kommen, stellte ihm sein Klub einen Leibwächter an die Seite. Dieser nimmt seinen Job offenbar überaus ernst.

Am Donnerstag zog Inter nach einem weiteren spektakulären Sieg über den FC Cincinnati (5:4 i. E.) in das Endspiel des U.S. Open Cup ein. Messi bereitete in der regulären Spielzeit zwei Treffer vor. Für ebenso große Furore sorgte in der Nachspielzeit jedoch sein Bodyguard.

Als Miami in der 97. Spielminute doch noch das späte 2:2 erzielte und damit die Verlängerung klarmachte, feierten die Spieler ausgelassen am Spielfeldrand. Auf den Videoaufnahmen ist außerdem zu sehen, wie Messis Leibwächter in Richtung Eckfahne rennt, um so nah wie möglich bei seinem Klienten zu sein.

David Beckham verpflichtet Ex-Navy-Seal für Lionel Messi

Messis Beschützer hört im Übrigen auf den Namen Yassine Chueko. Der ehemalige Navy Seal wurde Berichten zufolge von Inter-Eigentümer David Beckham (48) höchstpersönlich engagiert, um für die Sicherheit des Argentiniers zu sorgen.