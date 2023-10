Wegen Lionel Messi? Fans von Inter Miami gehen auf die Barrikaden

Inter Miami hat mit der Sommer-Verpflichtung von Lionel Messi (36) einen Hype um das eigene Team kreiert. Während der Verein und die MLS als Liga von der Ankunft des Weltmeisters profitieren, kippt die Stimmung im Fanlager offenbar so langsam.

Der User trifft dabei durchaus einen wunden Punkt. Miami muss seine Heimspiele aktuell im 40 Kilometer entfernten Fort Lauderdale austragen, weil die eigene Arena erst 2025 fertiggestellt ist. Um ihre neuen Stars zu sehen, müssen die Anhänger also auch bei der Anreise zusätzliche Kosten auf sich nehmen.

Luka Modric könnte bald an der Seite von Leo Messi spielen - Foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

Inter Miami vor nächstem Coup: Lionel Messi will Luka Modric

Die Kosten für die Saisontickets könnten im nächsten Jahr im Übrigen wegen eines weiteren Königstransfers noch einmal steigen. Inter soll laut Predrag Mijatovic (54) derzeit nämlich an einem Transfer von Luka Modric (38) basteln.

"Er hat Angebote aus den USA, von vielen Teams und diesem speziellen", verriet der frühere Spieler von Real Madrid dem Radiosender Cadena Ser in Bezug auf Inter Miami. "Messi persönlich liegt viel an der Möglichkeit, mit ihm zusammenzuspielen. In Kroatien hat sich Modric vor ein paar Tagen mit Beckham getroffen."

Luka Modric steht bei den Königlichen nur noch bis zum Sommer 2024 unter Vertrag. Im Anschluss könnte der fünffache Champions-League-Sieger ablösefrei nach Florida wechseln und gemeinsam mit Lionel Messi zaubern.

Verwendete Quellen

X/Twitter