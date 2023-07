Lionel Messi: Legende spricht Warnung an La Pulga aus

Lionel Messi (36) ist am Montag offiziell als Neuzugang von Inter Miami vorgestellt worden. Der amtierende Weltmeister wird in den kommenden zwei Jahren in der Major League Soccer (MLS) auf Torejagd gehen. Die amerikanische Liga wird in Europa häufig belächelt. Wayne Rooney (37) rät dem Argentinier aber, das dortige Niveau nicht zu unterschätzen.