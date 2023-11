Luis Suarez mit emotionalen Abschiedsworten – bald folgt Unterschrift bei Lionel Messi

Luis Suarez beendet demnächst seine einjährige Stippvisite in Brasilien und verabschiedet sich wenige Tage vor Ende der Meisterschaft schon mal. Der Weg zu seinem Kumpel Lionel Messi ist somit geebnet.

In einer Woche endet der Ligabetrieb in Brasilien – und damit auch die Zeit von Luis Suarez bei Gremio Porto Alegre. Der 36-Jährige nimmt vor Reportern schon mal Abschied.

"Ich lasse viele Freunde zurück. Ich hinterlasse die Liebe, die mir die Leute von Gremio und auch von Internacional (Nacional in Uruguay, vormalige Station; Anm. d. Red.) entgegengebracht haben", sagte Suarez. "Vielen Dank für all diese Liebe, wir sehen uns bald wieder."

Luis Suarez und Lionel Messi endlich wieder vereint

Der frühere Stürmer von Weltformat hat in diesem Jahr noch mal in überragender Manier unter Beweis gestellt, zu was er noch zu leisten imstande ist. Suarez kommt bisher auf 23 Tore und 16 Vorlagen. Und noch sind drei Spiele zu absolvieren.

Suarez' weiterer Weg ist vorgezeichnet. Bei Inter Miami soll es Medienberichten zufolge zur lange ersehnten Reunion mit seinem sehr guten Freund Lionel Messi kommen. Mit keinem anderen Spieler stand Suarez in seiner Karriere öfters gemeinsam auf dem Platz.

Suarez soll zunächst einen Vertrag für die kommende Saison erhalten, mit der Option auf ein weiteres gemeinsames Jahr. Miami hat für ihn bereits Platz gemacht und Josef Martinez abgegeben.