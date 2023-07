Lionel Messi macht Kollegen von Inter Miami besonderes Geschenk

Nach seinem ersten Spiel gegen Cruz Azul, als Lionel Messi Inter Miami in der Nachspielzeit per Freistoß zum Sieg schoss, übergab er seinen Mannschaftskollegen ein besonderes Andenken. Mitspieler DeAndre Yedlin (30) kam vor dem Ligapokal-Match gegen Atlanta United (4:0) mit rosa-schwarzen Beats by DrDre-Kopfhörern in die Mixed-Zone.

Als ihn einige Journalisten nach den Kopfhörern im Design von Inter Miami fragten und wissen wollten, ob es diese zu kaufen gibt, antwortete der Amerikaner: "Da musst du Messi fragen. Messi hat sie für die Mannschaft gekauft. Ich weiß nicht, ob er sie gekauft hat, aber er hat allen Kopfhörer für sein erstes Spiel geschenkt."

Messi verzaubert die Fans

Mit seinen Sensationsstart beim Beckham-Klub verzaubert Messi nicht nur die eigenen Fans, sondern offenbar alle MLS-Anhänger. Innerhalb kürzester Zeit nach seinem Wechsel waren alle Heim- und Auswärtsspiele von Inter Miami ausverkauft. In seinen ersten zwei Begegnungen erzielte der argentinische Weltmeister drei Treffer und gab eine Vorlage.

Einen Messi in dieser Form benötigt der Verein aus Miami aber auch, in der Liga steht der Klub auf dem letzten Tabellenplatz der Eastern Conference und hat zwölf Punkte Rückstand auf einen Playoff-Rang.

