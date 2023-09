Lionel Messi schmiedet bereits Pläne für sein Karriereende

Lionel Messi will dem Fußball auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn erhalten bleiben - Foto: / Getty Images

Obwohl Lionel Messi (36) erst vor wenigen Monaten sein Abenteuer in der MLS bei Inter Miami startete, denkt der Weltmeister schon an die Zeit nach seiner Laufbahn. Dem Fußball will der Argentinier dabei weiter erhalten bleiben.