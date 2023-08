Lionel Messi: Kabinen-Zoff bei erneuter Gala-Vorstellung

Seit seiner Ankunft in den USA begeistert Lionel Messi die amerikanischen Fans. Und La Pulga führt den Beckham-Klub aus der Krise. Im Achtelfinale des Leagues Cup netzte der 36-Jährige Argentinier doppelt ein und war somit maßgeblich daran beteiligt, dass seine Mannschaft einen 3:1-Sieg über Orlando City SC feierte.

Kabinen-Zoff zwischen Messi und Gegenspieler

Bereits in der 7. Spielminute erzielte Messi per Halb-Volley die frühe Führung für Inter Miami, Orlando City konnte in Persona Cesar Araújo in der 17. Minute ausgleichen. In einer intensiv geführten ersten Hälfte kam es dann kurz vor der Halbzeit zu der Szene, über die auch nach dem Spiel diskutiert wurde.

Zuerst gab der ehemalige Barça-Spieler dem gegnerischen Torschützen einen Bodycheck, der sich in der darauffolgenden Szene dann mit einem Foul an Messi revanchierte. Das eigentlich harmlose Einsteigen Araujos entzürnte Messi und so forderte dieser erfolglos die gelbe Karte für seinen Kontrahenten beim Schiedsrichter.