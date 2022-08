Major League Soccer Nach Chicharito und Riqui Puig: Los Angeles Galaxy holt weiteren Ex-Spanien-Legionär

Los Angeles Galaxy hat in Javier Hernandez, genannt Chicharito (spielte für Real Madrid) und Riqui Puig (FC Barcelona) zwei Profis mit LaLiga-Vergangenheit im Kader. In Kürze erhalten die beiden Offensivakteure Unterstützung von einem weiteren Ex-Spanien-Legionär.

Los Angeles Galaxy hat Martín Caceres (35) an Land gezogen. Der uruguayische Innenverteidiger kommt ablösefrei an die US-Westküste und unterschreibt einen Kontrakt bis Ende 2022 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Außerdem war Caceres in Spanien für Villarreal, Levante und Huelva am Ball, am längsten war er in der Serie A (Juve, Hellas Verona, Lazio Rom, AC Florenz, Cagliari Calcio) aktiv. Auf der Insel stand er für den FC Southampton auf dem Rasen.