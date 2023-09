Lionel Messi: Grätschen-Festival seiner Söhne

Lionel Messi (l.) ist der große Superstar von Inter Miami - Foto: YES Market Media / Shutterstock.com

Nach dem torlosen Unentschieden zwischen Inter Miami und dem SC Nashville am 29. Spieltag der Major League Soccer betraten die Kinder der Spieler von Miami das Spielfeld im DRV PNK-Stadion, um sich auszutoben und Spaß mit dem Ball zu haben. Mateo Messi war dabei einmal mehr der Hauptdarsteller.

Mateo Messi als gnadenloser Zweikämpfer

Nach dem Spiel verbreiteten sich in den sozialen Medien Videos von den Jungen, die dem Ball in einem der Strafraumszenen hinterherliefen, und einige der Aktionen von Mateo Messi, dem siebenjährigen Sohn von Messi, stachen besonders hervor.

Der Junge, der das rosafarbene Trikot des Vereins aus Miami trug, war sehr aktiv und zeigte seine Beharrlichkeit, um den Ball zurückzuerobern. Auch von Tritten gegen seine Gegner ließ er nicht ab.

"Mateo Messi ist verrückt", heißt es in einem der Videos, die in den Netzwerken aufgetaucht sind und in denen der Junge einen Mitspieler von hinten schubst. Auch sein kleiner Bruder Ciro (4) blieb nicht verschont, der Mateo aufforderte, ein wenig sanfter zu spielen.

Thiago Messi bereits bei Miamis U12

Außerdem ist der 10-jährige Thiago, der älteste der Messi-Roccuzzo-Brüder, bereits Mitglied der U-12-Mannschaft von Inter Miami und hat große Erwartungen geweckt. Der Junge stellt auch des Öfteren seine Fähigkeiten mit dem Ball unter Beweis und machte auch nach der Partie von Miami gegen Nashville mit einem sehenswerten Beinschuss auf sich aufmerksam.

