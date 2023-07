Nach USA-Wechsel: Cristiano Ronaldo stichelt hart gegen Lionel Messi

Diese Rivalität wird nie enden: Nachdem Lionel Messi seinen Wechsel in die Major League Soccer offiziell vollzogen hat, lässt es sich Cristiano Ronaldo nicht nehmen, den Fußball in den USA unter den saudischen zu stellen.

Sie spielen schon lange nicht mehr in einer Liga gegeneinander, mittlerweile sogar nicht mal mehr auf demselben Kontinent. Die Rivalität zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi hat trotz der tausenden Kilometer, welche die beiden trennen, noch immer Bestand.

Cristiano Ronaldo teilt gegen Lionel Messi aus

"Die saudische Liga ist besser als die MLS", antwortete Ronaldo auf die Frage, ob er sich wie Messi einen Wechsel in die USA vorstellen könne. Zuvor hatte Ronaldo mit Al-Nassr ein Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo mit 0:5 verloren.

"Ich habe den Weg in die saudische Liga geebnet, und jetzt kommen alle Spieler hierher", fügte CR7 an. Tatsächlich haben Spieler wie Karim Benzema, Marcelo Brozovic, N'Golo Kante oder Roberto Firmino ebenfalls den Weg nach Saudi-Arabien eingeschlagen. Dass das nicht an Ronaldos Wechsel, sondern vielmehr am saudischen Geld liegt, dürfte ebenfalls klar sein.