Nach Endspiel-Pleite: Trainer rechtfertigt Verzicht auf Lionel Messi

Inter Miami musste sich im Finale des US Open Cups ohne Starspieler Lionel Messi (36) gegen Houston Dynamo mit 1:2 geschlagen geben. Der argentinische Trainer Gerardo Martino (60) begründete im Anschluss an die Partie, warum der Kapitän nicht eingesetzt wurde.

Miami rennt in der Liga der Musik hinterher

Als Lionel Messi sich Inter Miami angeschlossen hatte, war die Saison in den USA bereits voll im Gange und der Beckham-Klub belegte in der MLS-Tabelle den letzten Platz.

Miami hat deshalb in den fünf verbleibenden Spielen der regulären MLS-Saison noch ordentlich Nachholbedarf, um doch noch irgendwie in die Playoffs zu kommen. Die nächste Partie steigt am kommenden Samstag gegen New York City.

Inter Miami hat nach 29 MLS-Spielen 32 Punkte und belegt in der Eastern Conference den vorletzten Platz. New York City ist hingegen mit 37 Punkten nach bereits 31 Spielen Neunter im Osten und belegt somit den letzten Playoff-Platz. Für Miami ist es daher bereits ein Alles-oder-nichts-Spiel.

