Lionel Messi: Megastar von Inter Miami bekommt eigene Serie

Der Transfer von Lionel Messi (36) zu Inter Miami hat dem Fußball in den USA einen beispiellosen Wachstumsschub gegeben. Während der deutsche Nationalsport in den USA gegenüber primären Sportarten wie Football, Basketball, Baseball und Eishockey bisher stets das Nachsehen hatte, ist er nun in aller Munde. Apple TV wird den Wechsel des 36-Jährigen sogar in einer sechsteiligen Serie festhalten.