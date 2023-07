Miami-Boss verrät, wie er Lionel Messi zu Inter Miami lotste

Jorge Mas (60), Besitzer von MLS-Klub Inter Miami, verrät in einem Interview mit der spanischen Zeitung El País, wie die Verpflichtung des argentinischen Superstars zustande kam und blickt auf den Einfluss des Weltfußballers in den USA voraus. Außerdem gibt er preis, welche weiteren Spieler sich möglicherweise auch noch dem Verein anschließen könnten.

Der amerikanische Milliardär und Geschäftsmann Jorge Mas betont, dass der Vertrag des Argentiniers zwischen 50 und 60 Millionen Gehalt pro Jahr vorsieht und somit deutlich weniger als das, was Lionel Messi in Saudi-Arabien geboten wurde. Nach seiner Karriere wird er außerdem eine Beteiligung am Verein und einen Anteil an den Gewinnen aus den weltweiten Übertragungen, für die Apple TV die Rechte besitzt, sowie aus dem Verkauf der Adidas-Trikots erhalten.

Die Idee Lionel Messi zu verpflichten, entstand bereits im Jahr 2019, als der Verein begann darüber nachzudenken, wie man den Stürmer nach Miami, in eine aufstrebende, globale Stadt bringen könnte. "Wir wollen, dass die Leute an Miami denken, wenn sie an Fußball in den Vereinigten Staaten denken. Hier lässt es sich gut leben", erklärt Mas.

Des Weiteren führt der Besitzer aus, dass es ein sehr familiäres Element gibt, da Messi in seiner Hemisphäre sein wird, fast zur gleichen Zeit wie in seiner Heimatstadt Rosario. Jorge Mas zeigt sich angriffslustig, er hat mit Inter Miami und Messi Großes vor: "Dies ist der größte kommerzielle Markt der Welt. Messi kann die MLS zu einer der zwei oder drei größten Ligen der Welt machen. Es gibt zwei Ereignisse in der Geschichte des Fußballs: Peles Ankunft bei New York Cosmos und David Beckhams Ankunft 2007 in Los Angeles."