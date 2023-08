Titelsammler! Lionel Messi schreibt mal wieder Geschichte

Da im weiteren Spielverlauf keine Tore mehr fielen, mussten beide Teams in die Lotterie des Elfmeterschießens, dort hatte Inter Miami das bessere Ende für sich und gewann nach Elfmetern mit 11:10.

Es war einmal mehr Messi, der den Torreigen eröffnete und seinen zehnten Treffer im siebten Spiel des League Cup erzielte und das Turnier als Torschützenkönig und bester Spieler beendete. In der zweiten Halbzeit kam aber Mukhtars Nashville auf und erzielte durch Fafa Picault in der 57. Minute den Ausgleichstreffer.

Es war ein Nervenkrimi, aber am Ende behielten Lionel Messi und der Beckham-Klub Inter Miami im League Cup die Oberhand gegenüber Nashville mit dem deutschen Angreifer Hany Mukhtar (28).

David Beckham holte Messi in die USA - Foto: Andrea Raffin / Shutterstock.com

Erster Titel für Inter Miami, 44. Titel für Messi

Mit diesem Sieg und Titel erfüllt sich auch ein Traum für Inhaber David Beckham (48), mit den Topstars Messi, Sergio Busquets (35) und Jordi Alba (34) holte der Engländer im Sommer drei Internationale Topstars, da das Projekt Inter Miami noch nicht wie erhofft ins Rollen kam.

Mit diesen drei Spielern und vor allem dank des 36-jährigen Argentiniers nahm Inter Miami im League Cup Fahrt auf und am Ende sprang der erste Titel der Vereinsgeschichte heraus.

Für Lionel Messi selbst war es der 44. Titel in seiner Karriere – 35 mit Barcelona, drei mit PSG, fünf mit Argentinien und einer mit Inter Miami – damit zieht er mit seinem ehemaligen Teamkameraden Dani Alves gleich.

Messi will seinen Titelrekord ausbauen

Der Titelhunger des 36-Jährigen ist aber mit diesem Sieg noch nicht gestillt und mit Inter Miami bietet sich demnächst auch die nächste Titel-Möglichkeit. Der Beckham-Klub trifft im Halbfinale des US Open Cup auf Cincinnati und könnte mit einem Sieg ins Finale einziehen, das im September bestritten wird.

Lionel Messi will sowohl auf Vereinsbasis als auch auf Nationalmannschaftsebene weiterhin um jeden Titel kämpfen und so ist ein Ende seiner Titelsammlung noch lange nicht in Sicht.

Verwendete Quellen

marca.com