Topverdiener MLS: Lionel Messi hängt Ex-Bayern-Star und Lorenzo Insigne ab

In den Vereinigten Staaten verdient keiner mehr als Lionel Messi - Foto: / Getty Images

Seit einigen Monaten verdient Lionel Messi (36) sein Geld in Amerika bei Inter Miami. Dass ein Spieler seines Kalibers nicht wenig Geld verdient, war klar. Nun hat die MLS die Gehälter der Liga veröffentlich.

Anders als hierzulande gibt es in der nordamerikanischen Major League Soccer keine Geheimnisse um die Gehälter. Daher veröffentlichte die MLS am Mittwoch (Ortszeit) die Gehälter ihrer Stars und sorgte damit bei einigen für staunen.

Aus den veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass Lionel Messi bei seinem neuen Klub Inter Miami jährlich 20.446.667 US-Dollar verdient. Umgerechnet sind das rund 19,3 Millionen Euro. Wenig überraschend ist der argentinische Weltmeister damit unangefochtener Top-Verdiener der MLS.

Busquets und Alba fallen im Vergleich zu Messi deutlich ab

Hinter dem Argentinier folgen Italiens Europameister Lorenzo Insigne (32) von Toronto FC mit 14,5 Millionen Euro und der frühere Bayern-Profi Xherdan Shaqiri (32) von Chicago Fire mit 7,7 Millionen Euro. Insigne spielt seit Sommer 2022 in Amerika, zuvor kickte er jahrelang in Italien beim SSC Neapel. Shaqiri steht bereits seit Februar 2022 in der MLS unter Vertrag.