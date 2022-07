Los Angeles FC Von wegen Karriereende! Gareth Bale will noch lange spielen

Gareth Bale unterschrieb nach neun Jahren bei Real Madrid mit zahlreichen Titeln - unter anderem fünf Champions-League-Erfolgen- bis zum 30. Juni 2023 in Los Angeles, mit der Option auf eine Verlängerung um 18 Monate.

"Ich bin nicht für kurze Zeit hierhergekommen. Ich bin erst 32", stellte der Flügelstürmer am Montag klar. "Ich habe noch viele Jahre vor mir. Ich bin nicht für nur sechs oder zwölf Monate hier. Ich möchte so lange wie möglich bleiben".

Mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 erfüllte sich Bale einen Kindheitstraum. Der Rekordtorschütze (40 Toren in 106 Länderspielen) denkt aber bereits zwei Jahre weiter. "Ich habe die beste Möglichkeit, zur nächsten Europameisterschaft zu fahren". Und womöglich stehe ja auch noch ein weiteres großes Turnier an. "Man weiß nie, was kommt."