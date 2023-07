War Lionel Messis Traumtor vorhersehbar? Coach Martino lässt aufhorchen

Lionel Messi (36) hat am Samstag einen Einstand nach Maß gefeiert. Bei seinem Debüt für Inter Miami traf der Neuzugang in der Nachspielzeit per Freistoß zum 2:1-Siegtreffer. Im Gegensatz zum gegnerischen Keeper rechnete Inter-Coach Gerardo Martino (60) aber schon beinahe mit einem solchen Traumtor.

Nach dem Match erklärte Martino, dass sich Messis Premieren-Treffer bereits angekündigt hatte. "Im Stadion herrschte eine Energie, die das Gefühl vermittelte, dass das irgendwann passieren würde und es passierte in den letzten Minuten des Spiels", berichtete Miamis Coach auf der Pressekonferenz.

"Tata" Martino trainierte Messi zuvor schon beim FC Barcelona und bei der argentinischen Nationalmannschaft. Dort konnte sich der Trainer zur Genüge von den außergewöhnlichen Fähigkeiten seines Schützlings überzeugen.

Lionel Messi: Martino würdigt WM-Performance

Ganz besonders hob Martino aber noch einmal Messis Auftritt beim WM-Vorrundenspiel gegen Mexiko hervor (2:0). Der Offensivstar brachte sein Team damals in der 64. Minute in Führung und ebnete so den Weg für den späteren WM-Sieg in Katar.