Neue Generation: Lionel Messi nennt seine Ballon d’Or-Favoriten für die Zukunft

Lionel Messi holte am Montag seinen achten Weltfußballer-Titel - Foto: YES Market Media / Shutterstock.com

Am Montag staubte Lionel Messi (36) im Pariser Theatre du Chatelet seinen achten Ballon d’Or ab. Dabei ließ er unter anderem Erling Haaland (23) und Kylian Mbappe (24) hinter sich. In einem Interview äußerte sich der Weltmeister nun dazu, wer für ihn in den nächsten Jahren den Weltfußball dominieren wird.