Los Angeles Galaxy : Zlatan Ibrahimovic: MLS erinnert an Meilenstein seiner Karriere

Zlatan Ibrahimovic spielte nur für zwei Jahre in der Major League Soccer. Hinterließ dort aber – wie immer – einen bleibenden Eindruck. Die amerikanische Liga gedachte nun einem Meilenstein seiner Laufbahn.

Am 15. September 2018 traf Ibrahimovic mit Los Angeles Galaxy auf den FC Toronto. Obwohl das Spiel mit 3:5 verloren ging, war es für den Schweden ein denkwürdiger Tag. Ihm gelang sein 500. Karrieretreffer. Er ist neben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo der einzige Spieler, der diese Schallmauer bislang durchbrochen hat.

Auf Social Media erinnerte die MLS zum dreijährigen Geburtstag dieses Tores noch einmal an die Klasse des schwedischen Superstars. In einem Video ist zu sehen, wie der Stürmer einen hohen Pass aus der Drehung verwertet. Nur Ibrahimovic kann einen 500. Treffer so formvollendet präsentieren, wie es auch der Reporter im Clip zusammenfasst.