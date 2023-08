Zweifel am Transfer von Lionel Messi – Miami-Keeper entlassen

Lionel Messi ist der neue Stern am MLS-Horizont - Foto: / Getty Images

Marsman gab knapp zwei Jahre lang den verlässlichen Backup-Keeper bei Miami. Umso überraschender kam jetzt die Meldung, dass der Niederländer plötzlich vor die Tür gesetzt wird.

"Inter Miami CF hat heute bekannt gegeben, dass der Verein von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, sich aus dem Vertrag von Torhüter Nick Marsman aus der Major League Soccer (MLS) herauszukaufen", hieß es in einem Statement des Vereins.

In der MLS ist es jedem Team erlaubt, genau einen Spieler während der Offseason trotz eines laufenden Vertrages aus der Mannschaft zu werfen. Im Gegenzug muss der Klub dem Betroffenen allerdings eine Abfindung zahlen, was in Marsmans Fall anscheinend getan wurde.

Lionel Messi: Marsman äußerte Bedenken zum Transfer

Marsmans überraschende Entlassung könnte indes mit den negativen Kommentaren, die der Torhüter im Juni zum anbahnenden Messi-Transfer tätigte, zusammenhängen. Seiner Meinung nach war Inter damals "nicht bereit" für die Ankunft der Barça-Ikone.

"Wir spielen in einem Übergangsstadion, die Fans können einfach auf den Rasen laufen und es gibt keine Absperrungen. Wir verlassen das Stadion ohne Sicherheitspersonal", machte sich Marsman beim US-Sender ESPN Sorgen in Bezug auf Messi. "Trotzdem hoffe ich, dass er kommt."

Ob dem Schlussmann seine Warnungen letztlich auf die Füße gefallen sind, ist zurzeit nicht geklärt. Im Kader von Inter Miami befinden sich neben Stammkeeper Drake Callender (25) mit CJ dos Santos (22) und Cole Jensen (22) noch zwei weitere Torhüter. Der Verein könnte die Offseason also einfach genutzt haben, um etwas Ballast loszuwerden.

