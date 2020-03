Ex-Barça-Stürmer : Malcom verrät: Zu diesen Barça-Stars habe ich noch Kontakt

Nach nur einem Jahr im Camp Nou war bereits wieder Schluss für Malcom. Der trickreiche Angreifer wurde an Zenit St. Petersburg verkauft, wo er jüngst nach langer Verletzungspause seinen ersten Treffer in der Liga erzielte.

Eine Rückkehr zu Barça schließt Malcom nicht aus. "Du weißt nie, vielleicht kann ich in Zukunft zurückkehren, ich würde es lieben", gesteht der Rechtsaußen: "Jeden Tag erinnere ich mich an meine Zeit bei Barça. Es war ein Traum."

Der Wechsel nach Russland bereitet Malcom klimatechnisch keine Probleme. "Ich mag die Kälte wirklich. Ich hatte keine Probleme, mich anzupassen", so der Südamerikaner.

Die Drähte nach Barcelona glühen aber noch immer. "Seit meiner Zeit bei Barça habe ich viel Kontakt zu Semedo und Arthur. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der auch Rafinha und Coutinho sind", verrät der Südamerikaner.

Dort tausche man sich derzeit auch über das Corona-Virus aus, so Malcom. Aber auch über die sportliche Lage bei Barça: "Sie sagen mir, dass jetzt bei Barça wieder mehr Ruhe herrscht, nachdem sie die Tabellenführung in der Liga wiedererlangt haben."

Bis zu seinem Karriereende in Russland bleiben will Malcom offenbar nicht. "Ich wollte kommen, weil wir jedes Jahr in der Champions League vertreten sind und ich so im Blickfeld von Europa bleibe."

Malcom weiter: "Hoffentlich kann ich in Europa spielen, die Premier League und die Serie A sind Ligen, die ich gerne ausprobieren würde."