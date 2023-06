35 Millionen: Pep Guardiola bekommt neuen Mittelfeld-Star

Pep Guardiola erhält in Mateo Kovacic ein Neuzugang für seinen Mittelfeld - Foto: / Getty Images

Mateo Kovacic wird seit Wochen als Neuzugang bei Manchester City gehandelt. Der FC Chelsea und City feilschten um die Transferentschädigung für den kroatischen Nationalspieler, der die Stamford Bridge ein Jahr vor seinem Vertragsende verlassen will.

Manchester City zahlt 30 Millionen Ablöse plus Boni

Jetzt gibt es offenbar eine Einigung. Wie Brancheninsider Fabrizio Romano in Erfahrung gebracht hat, lässt sich Manchester City die Verpflichtung Kovacics knapp 35 Millionen Euro Ablöse kosten.

Knapp 30 Millionen werden sofort fällig, mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen sind an Mannschaftserfolge des frischgebackenen Champions-League-Siegers in den kommenden Jahren gekoppelt.