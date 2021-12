Manchester City : 47 Millionen! ManCity findet Ersatz für Ferran Torres

Am Dienstag kommender Woche, so ist es zumindest in Spanien zu lesen, soll der FC Barcelona die Verpflichtung von Ferran Torres offiziell bestätigen. Zuvor kam am Donnerstag bereits Pep Guardiola, der den bevorstehenden Transfer verbal absegnete. Torres sei bei Manchester City vorstellig geworden und bat um einen Wechsel.

"Ich habe immer das Gefühl, wenn Barcelona und Real Madrid an die Tür klopfen, ist es schwer, 'Nein' zu sagen", so Guardiola während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Boxing Day gegen Leicester City (Sonntag, 16 Uhr). "Ich möchte, dass meine Spieler glücklich sind. Wenn sie nicht glücklich sind, müssen sie gehen."