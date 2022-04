60 Millionen: Manchester City plant nächsten Transfercoup

Manchester City machte Jack Grealish vor einem Jahr zum teuersten Spieler in der Geschichte der Premier League. In den Büroräumen des Englischen Meisters wird schon am nächsten Coup gebastelt.

Seine starken Darbietungen haben Merino wieder in den Kreis der spanischen Nationalmannschaft rücken lassen, für die er mittlerweile auf elf Einsätze kommt, an der vergangenen Europameisterschaft aber nicht teilnehmen durfte. Nachdem Fernandinho seinen Abschied verkündet hatte, braucht ManCity einen neuen Mann für die Zentrale.

Sollte Merino tatsächlich in den hellblauen Bezirk Manchesters wechseln, würde er in die Top 10 der teuersten Neuzugänge der Vereinshistorie rücken. Schmuckstück in dieser Kategorie ist Jack Grealish, der im vorigen Sommer mit 117,5 Millionen Euro zum teuersten Spieler in der Geschichte der Premier League avancierte.