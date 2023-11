Sergio Aguero: Sein großes Vorbild spielte beim FC Liverpool

Sergio Aguero blickte einst zu Michael Owen auf - Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

Niemand prägte die ersten Jahre nach Manchester Citys Aufstieg in die Elite der Premier League so wie Sergio Aguero. Der Stürmer avancierte zum Rekordtorschützen des Klubs, der seit 2008 in Besitz eines Investmentunternehmens aus Abu Dhabi steht.

Ganze zehn Jahre drückte Aguero der jüngeren Vereinsgeschichte der Skyblues, seinen Stempel auf. Doch ausgerechnet ein Stürmer des inzwischen vielleicht größten sportlichen Rivalen, hat es "Kun" in seiner Kindheit besonders angetan. So wurde er in jungen Jahren auch zum "Fanboy" der Reds. Vorbild Michael Owen "Ich mochte Liverpool als ich jünger war, wegen Michael Owen, der auch als Jugendlicher durchstartete. Immer, wenn ich auf der Playstation gespielt habe, habe ich versucht wie Owen zu spielen", so Aguero gegenüber Diario AS. Der britische Ex-Stürmer feierte seinen Durchbruch bei Liverpool. In der Saison 1997/98 avancierte Owen mit gerade einmal 19 Jahren zum Torschützenkönig der Premier League. Im weiteren Verlauf des Aufenthalts an der Anfield Road schoss Owen mehr als 100 Tore in 216 spielen.

Michael Owen spielte nicht nur für Liverpool, sondern unter anderem auch für Manchester United und Real Madrid - Foto: jaggat2 / Shutterstock.com