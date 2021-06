Manchester City : Manchester City: Antoine Griezmann als Alternative zu Harry Kane?

Manchester City will den Abschied von Kun Agüero (33) mit der Verpflichtung von Harry Kane kompensieren. Die Verhandlungen mit Tottenham gestalten sich aber schwierig. Antoine Griezmann könnte als Alternative infrage kommen.

Wie die Manchester Evening News mit Verweis auf das spanische Onlineportal Fichajes.net berichten, genießen Kane und Jack Grealish bei Manchester City zwar weiterhin Priorität, City-Coach Pep Guardiola (50) sei jedoch ein Fan von Griezmann und sehe in dem Franzosen einen geeigneten Kandidaten für die Rolle der "falschen Neun" in seinem System.

Barça muss wegen der Folgen der Corona-Krise kräftig sparen. Griezmann ist mit einer kolportierten Jahresgage von mehr als 20 Millionen Euro netto einer der Großverdiener im Camp Nou. Griezmann von der Gehaltsliste zu bekommen, würde die Sorgen von Präsident Joan Laporta in Sachen Budget verringern.

Manchester City wird indes auch mit Linksverteidiger Reece James (21, Vertrag bis 2025) vom FC Chelsea in Verbindung gebracht. James habe die City-Bosse mit seinen Leistungen in den vergangenen Monaten, unter anderem im Champions-League-Endspiel gegen City beeindruckt, berichtet The Athletic.