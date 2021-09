Manchester City : Arsenal jagt Bernardo Silva – Guardiola lobt den wechselwilligen Superstar

Die Ehe von Bernardo Silva und Manchester City wird Medienberichten aus England zufolge spätestens am Saisonende geschehen. Liegt seine Zukunft beim FC Arsenal?

Silva war vor vier Jahren für 50 Millionen Euro Ablöse aus Monaco zu den Sky Blues gewechselt, sein Vertrag ist noch bis 2025 gültig. Pep Guardiola deutete unlängst an, dass es zur Trennung vom Portugiesen kommen könnte.

"Wenn er gehen möchte und sich dafür entscheidet, kann ich nur sagen, dass der Verein, der Bernardo holt, einen der besten Spieler der Welt bekommen wird", schwärmte der Katalane in den höchsten Tönen von dem flinken Flügelstürmer.

Guardiola weiter: "Alles, was ich will, ist, dass Bernardo glücklich ist, hier oder anderswo." Anderswo, das könnt womöglich in London sein. Laut der Zeitung Mirror zeigt der FC Arsenal Interesse.

Guardiola hofft allerdings, dass Silva seine Abschiedsgedanken beiseitelegt. Unglücklich sei der Portugiese in Manchester jedenfalls nicht: "Du kannst solche Leistung wie er nicht abrufen, wenn du nicht glücklich bist. Das ist unmöglich", so der Ex-Barça-Coach.