Manchester City Aymeric Laporte reagiert mit Mourinho-GIF auf Ausbootung

Obwohl Manchester City mit 93 Punkten die Meisterschaft in der Premier League holte, fehlen Innenverteidiger wie Aymeric Laporte oder Ruben Dias in der Mannschaft des Jahres. Laporte reagiert mit Humor auf seine Ausbootung.

Die Premier-League-Mannschaft des Jahres besteht aus Keeper Alisson, der Viererkette Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Antonio Rudiger und Joao Cancelo sowie dem Mittelfeld Thiago, Kevin de Bruyne und Bernardo Silva und den Stürmern Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah und Sadio Mane.

Dass in der Defensivzentrale Virgil van Dijk und Antonio Rüdiger den Vorzug vor Aymeric Laporte erhalten haben, wundert den spanischen Nationalspieler offenbar. Laporte veröffentlichte auf Twitter eindeutige Emojis und ein GIF, das Jose Mourinho zeigt.

Auf dem Bild zu sehen: The Special One mit der Aussage: "Ich äußere mich besser nicht dazu. Denn wenn spreche, gibt es Ärger. Großen Ärger. Und ich will keinen großen Ärger."