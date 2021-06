Manchester City : Aymeric Laporte vor Rückkehr nach Spanien? "Er will nach Madrid"

Aymeric Laporte hat seinen Stammplatz nach der Einbürgerung bei der spanischen Nationalmannschaft sicher, bei Manchester City kam er in den vergangenen Monaten allerdings nicht mehr in der Stammbesetzung zum Einsatz. Jetzt soll der Innenverteidiger einen Vereinswechsel in Betracht ziehen.

Der Baske war vor drei Jahren für die Ablösesumme von 65 Millionen Euro von Athletic Bilbao ins Etihad Stadium gewechselt. Auf Anhieb schnappte sich der gebürtige Franzose einen Stammplatz.

In der Saison 2020/21 musste der 27-Jährige in der Abwehrzentrale allerdings häufiger als ihm lieb sein dürfte John Stones und Ruben Dias den Vortritt lassen. Laporte kommt nur auf 16 Spiele in der Premier League. Offenbar zu wenig.

Wie Le 10 Sport berichtet, will Laporte seine Koffer packen. Angeblich strebt er eine Rückkehr in die Primera Division an. Ein enger Freund des Innenverteidigers soll gegenüber El Confidencial erklärt haben: "Er will nach Madrid kommen."

Dabei sei es egal, ob zu Real Madrid oder zu Atletico Madrid. Jetzt, da er spanischer Nationalspieler ist, strebe Laporte eine Zukunft in der spanischen Hauptstadt an.