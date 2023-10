Ballon d'Or für Haaland? Guardiola: "Messi hat die WM gewonnen"

Seinen ersten Weltfußballertitel heimste der Argentinier vor 14 Jahren im Trikot des FC Barcelona ein. Damals bei Barça als Chefcoach an der Seitenlinie: Pep Guardiola. Seit den gemeinsamen Tagen in Katalonien ist Pep ein Fan des Superstars, der mittlerweile für Inter Miami spielt.

"Haaland hätte den Ballon d'Or verdient, er hat das Triple gewonnen, eine Million Tore erzielt", sagte Guardiola laut den Manchester Evening News am Freitag im Pressegespräch. Allerdings gab der Katalane auch zu bedenken, dass Lionel Messi "die Weltmeisterschaft gewonnen hat."

Guardiola: Es sollte zwei Ballon d'Ors geben

"Ich habe schon immer gesagt, dass man zwei Ballon d'Ors verteilen sollte: Einen an Messi und einen für den Rest", so der ehemalige Bayern-Trainer. "Die schlechteste Saison von Messi ist so gut wie die beste der anderen Spieler."

Es mache ihn aber "stolz", dass Erling Haaland aussichtsreiche Chancen auf den Gewinn des Ballon d'Or habe. "Beide hätten es verdient. Realistisch betrachtet möchte ich, dass Haaland den Preis bekommt, weil er uns geholfen hat, das zu schaffen, was wir erreicht haben."

