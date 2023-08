Vertrag bis 2026: Barça-Wunschspieler verlängert bei Manchester City

Der Portugiese Bernardo Silva (29) gilt als einer der Wunschspieler von Barça-Trainer Xavi (43), doch zu einer Zusammenarbeit wird es in diesem Sommer nicht kommen. Der 29-jährige verlängert seinen Vertrag bei den Sky Blues bis 2026.

In der vergangenen Saison war Bernardo Silva einer der Schlüsselspieler von Pep Guardiolas Manchester City, in einer für den Klub unvergesslichen Saison, in der das Triple bestehend aus englischem Pokal, Meisterschaft und der Champions League gewonnen werden konnte.

Der 29-Jährige stach besonders im Champions League-Halbfinale heraus, als er seiner Mannschaft beim 4:0 Sieg über Real Madrid mit einem Doppelpack den Weg ins Finale nach Istanbul ebnete. Im Endspiel wurde Inter Mailand bezwungen.

Barça wollte Silva bereits letzten Sommer

Da der Portugiese mit den Citizens alles gewonnen hat, gab es in den Medien viele Gerüchte, die den Spieler mit dem FC Barcelona in Verbindung brachten. Die Katalanen wollten Silva bereits im Sommer 2022 verpflichten, scheiterten jedoch aufgrund ihrer finanziellen Lage.