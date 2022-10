Beraterin: "Erling Haaland wollte nur zu Manchester City"

Erling Haaland hatte offensichtlich von Anfang an nur im Sinn, in diesem Sommer einen Wechsel zu Manchester City anzustreben. "Wir haben von Beginn weg einen Plan gemacht. Ich wollte mit Guardiola spielen. Er will dort sein und wir wissen, was er kann", sagt Haalands Vertreterin Rafaela Pimenta dem Telegraph.

Vor einigen Monaten machte sich Haaland eine Ausstiegsklausel zunutze, die ihm einen Abgang von Borussia Dortmund für 60 Millionen Euro ermöglichte. Real Madrid, dem FC Bayern, dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain und vielen weiteren Topklubs war Interesse an Haaland nachgeschrieben worden.

Pimenta schwärmt derweil von der Beziehung zur Familie Haaland, im Besonderen von Vater Alfie, der "fantastisch" sei. Dieser hatte schon früh einen Karriereplan für seinen Filius entworfen. Pimenta erinnert sich an die erste Begegnung mit Alfie Haaland, damals noch mit dem inzwischen verstorbenen Mino Raiola.