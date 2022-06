Manchester City Bestens aufgelegt: Erling Haaland mit DJ-Einlage

Mit den Füßen wusste Erling Haaland bereits in seinen Kindheitstagen zu überzeugen. Der Neuzugang von Man City verfügt aber auch über eine Menge Fingerspitzengefühl, wie er neulich in seinem Urlaub in Marbella bewies.

Haaland erzielte für den BVB in 87 Pflichtspielen beeindruckende 83 Tore. Dennoch sieht er noch Luft nach oben. "Ich denke, ich kann in vielen Dingen besser werden und hoffentlich viele Tore schießen", zeigt sich der Sturmtank lernwillig.

Manchester erzielte in der letzten Saison alleine in der Premier League 99 Treffer. Gepaart mit der starken Bilanz Haalands wird in der kommenden Spielzeit im Kampf um die englische Meisterschaft gewiss kein Weg am aktuellen Titelträger vorbeiführen.