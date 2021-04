Manchester City : "Bist du bereit, Kylian Mbappe?" - Phil Foden lässt Tweet löschen

Anlässlich des bevorstehenden Champions-League-Halbfinales zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain schickte Phil Foden auf seinem Twitter-Account eine Botschaft an Kylian Mbappe. Der Spieler von Manchester City war offenbar erbost über einen Tweet, der von seinem Account ausging.

Die Stimmung von Phil Foden sollte am Mittwochabend allerdings bestens sein. Der 20-Jährige und Manchester City hatten soeben Borussia Dortmund in der Champions League eliminiert – Foden beteiligte sich mit zwei Toren in Hin- und Rückspiel daran.

Unmittelbar nach Spielende wurde ein Tweet von seinem Twitter-Account abgesetzt. Jener Beitrag beinhaltete ein Bild, das Foden bei seinem BVB-Siegtor zeigte, mit der provokanten Botschaft an Kylian Mbappe versehen: "Bist du bereit?"