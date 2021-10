Manchester City : City-Juwel Cole Palmer feiert Tor-Debüt in der Königsklasse

Brügge war in der schweren Gruppe A vor Beginn der Saison als klarer Außenseiter gehandelt worden. Durch ein Unentschieden gegen PSG und das 2:1 über RB Leipzig avancierten die Belgier jedoch zunehmend zum Favoritenschreck. ManCity war vor der gestrigen Begegnung also gewarnt.

Im Jan-Breydel-Stadion bestätigte sich von Anfang an der David-Goliath-Vergleich. In dieser Auseinandersetzung gab es jedoch kein Happy End für den Underdog. Manchester dominierte von der ersten Minute an das Geschehen und ging in der ersten Hälfte durch Joao Cancelo (30') und Riyad Mahrez (43', FE) souverän in Führung. Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich das gleiche Bild ab. Die Skyblues machten das Spiel, während sich Brügge auf das Verteidigen beschränkte.