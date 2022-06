Manchester City City-Juwel Julian Alvarez: Berater spricht über Marseille-Gerüchte

Julian Alvarez (22) wurde zuletzt als Neuzugang von Olympique Marseille gehandelt. Angeblich will OM-Chefcoach Jorge Sampaoli seinen argentinischen Landsmann von Manchester City ausleihen. Der Berater des Angreifers spricht nun Klartext.

Julian Alvarez wird entgegen anderslautender Gerüchte nicht nach Marseille transferiert. "Es besteht keine Chance, dass Julian zu Olympique de Marseille wechselt", stellte Spielervermittler Fernando Hidalgo gegenüber dem Journalisten Marcelo Palacios klar.

Manchester City ließ sich die Verpflichtung von Julian Alvarez im vergangenen Januar 17 Millionen Euro Ablöse kosten, parkte den flexiblen Angreifer aber bis zum Saisonende bei seinem Heimatverein River Plate, für den er in den vergangenen Monaten wie am Fließband traf (14 Tore in 17 Partien).

Zuletzt schrieb Julian Alvarez Geschichte. In der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Gegenstück der europäischen Champions League, netzte er am 6. Spieltag der Gruppenphase beim 8:1 gegen Alianza Lima sechsmal ein. Sechs Tore in einem Spiel hatte zuvor seit der Gründung des Wettbewerbs 1960 kein Spieler geschafft.