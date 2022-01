Manchester City : Cancelo und Co.: Pep Guardiola zollt seinen Spielern Respekt

Manchester City steht in England weiter unangefochten an der Spitze. Zwölf aufeinanderfolgende Siege in der Premier League sind alleine schon ein dickes Ausrufezeichen. Wenn man dann noch sieht, unter welchen Bedingungen die Skyblues diese Leistung vollbrachten, fällt einem fast schon die Kinnlage herunter. So erging es wohl dem Coach des Tabellenführers, der nach dem neusten Sieg über Chelsea (1:0) sehr stolz auf seine Jungs war.