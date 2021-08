Manchester City : Cristiano Ronaldo: Die Details zum Angebot von Manchester City

Manchester City gilt als einziger Klub, der Cristiano Ronaldo in diesem Sommer unter Vertrag nehmen kann. Die Chancen darauf schienen noch nie so günstig wie in den kommenden Tagen. Die Bemühungen des Englischen Meister sind offenbar konkreter Natur.

Nach Informationen von Gianluca Di Marzio hat Manchester City Ronaldo einen Zweijahresvertrag angeboten, der ihm rund 15 Millionen Euro netto pro Saison einbringt. Der nächste Schritt, so Di Marzio, sei, dass der 36-Jährige entscheiden müsse, was er in Bezug auf seine Zukunft tun wolle.

Was es in diesem Fall zu beachten gilt: ManCity soll weiterhin nicht bereit sein, eine Ablöse zu zahlen. Die wäre angesichts der noch bis 2022 laufenden Arbeitsvereinbarung zwischen Ronaldo und Juventus Turin allerdings fällig. Ein Tausch gegen Gabriel Jesus (24) ist derweil kein Thema mehr. Der Brasilianer brillierte gegen Norwich City (5:0) mit zwei Torvorlagen.