Manchester City : Cristiano Ronaldo flirtet mit ManCity – Juve hat Trio als Nachfolger im Visier

Der Sommertransfermarkt kommt langsam so richtig in Wallung. Auch Cristiano Ronaldo ist mittendrin. Sein Agent soll im Austausch mit Manchester City stehen. Derweil will Juventus Turin im Falle eines Abgangs gewappnet sein.