Phil Foden gefällt der irre Spitzname von Erling Haaland

In Manchester wollten sie ihren Topstürmer wohl mit diesem Fakt aufziehen. "Einige der Spieler sind große Fans von House of the Dragon und haben Erling gegenüber erwähnt, wie sehr er Daemon ähnelt", verriet eine Quelle gegenüber dem Boulevardblatt The Sun. Phil Foden soll einer der Profis sein, die ihn Haaland einen zweiten Daemon Targaryen sehen.

Den City-Spielern ist nicht entgangen, dass Haaland eine große Ähnlichkeit zu Matt Smith (40), dem Star aus House of the Dragon, aufweist. In dem populären Game-of-Thrones-Ableger spielt der Brite den Prinzen Daemon Targaryen, der mit seinen blonden, langen Haaren durchaus als fieser Doppelgänger Haalands durchgehen könnte.

Erling Haaland: Fans haben Ähnlichkeit längst bemerkt

Im Netz machen die Witze über Haalands Ähnlichkeit zu Matt Smith im Übrigen längst die Runde. "Ich wusste nicht, dass Daemon Targaryen für Man City mit dem Pseudonym Haaland auf dem Rücken spielt", schrieb etwa ein User auf Social Media.

"Erling Haaland ist nicht nur ein großartiger Fußballspieler, sondern auch hervorragend als Daemon Targaryen in House of the Dragon", scherzte ein anderer Nutzer. Wie lange diese Witze sich noch solcher Beliebtheit erfreuen, bleibt indes abzuwarten.

Bei Game of Thrones war es bekanntermaßen nicht unüblich, dass gefeierte Protagonisten überraschend das Zeitliche segnen. Sollte Daemon Targaryen in House of the Dragon ein ähnliches Schicksal blühen, könnte die Ähnlichkeit zu Haaland schnell in Vergessenheit geraten.

